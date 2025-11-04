İstanbul güne yoğun sisle uyandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı.

İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

BEYAZ ÖRTÜ KENTİ KAPLADI

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinde görüntülendi.