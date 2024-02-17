İstanbul Güngören'de yol verme tartışması: Kavgaya tutuştular Otomobil sürücüsü ile kurye arasındaki kavga, başka bir araçtaki kameraya yansıdı. Kavgaya, çevredekiler müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Güngören'de yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Dün öğleden sonra yaşanan kavgada, moto kurye trafikte seyir halindeyken, park halindeki otomobil yola çıkmak istedi.

Kafa kafaya gelen motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme tokat kavga ettiler

Otomobil sürücüsü motosikletliye vurduktan sonra motosikletini de iterek yere düşürdü.

Bunun üzerine iki taraf birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Bu arada kavgayı ayırmakta çaresiz kalan bir kadın trafik polisinin cep telefonuyla yardım istediği görüldü.

Kavga anı kamerada

Yerde bir süre daha kavga eden taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşti. O anlar ise yoldaki bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)