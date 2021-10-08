İstanbul Havalimanı'nda yakalanan iki uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminden, 244 kapsül halinde 2 kilonun üzerinde eroin çıktı. Operasyonda gözaltına alınan toplamda 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, 30 Eylül’de, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde hareketlerinden şüphelendikleri iki kişiyi takibe aldı.

Narkotik polisi tarafından takibe alınan şüpheli 2 yolcu, durduruldu.

KARIN BÖLGESİNDE OLAĞANDIŞI BİR SERTLİK

İstanbul’a doğu illerinden geldikleri belirlenen R.Y. ve H.F. iki şüpheli, diğer yolculardan ayırılarak detaylı kontrol noktasına alındı.

Yolcuların bagajlarında ve üstlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kontrollere devam eden ekipler, yolcuların karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı.

Bunun üzerine H.F. ile R.Y., havalimanlarında kullanılan ‘yutucu tespit cihazı’ ile kontrol edildi. Ardından röntgenleri çekilen yolcuların, uyuşturucu kuryesi oldukları ve içlerinde uyuşturucu olan ağırlığı 2 kilo 14 gramı bulan 244 adet kapsülü yuttukları ortaya çıktı.

Tıbbi yöntemlerle çıkarılan uyuşturucu kapsüllerine el konulurken, R.Y. ve H.F. adlı 2 uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı’nda 2 uyuşturucu kuryesi yakalandı ViDEO

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlılara yakın hareket eden bir şüpheliyi daha takibe aldı.

Bunun üzerine havalimanındaki operasyon genişletilerek uyuşturucu kapsülleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.B. adlı şüpheli, gözaltına alındı.

Havalimanındaki operasyon kapsamında yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. isimli 3 zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim’de adliyeye sevk edildi.

Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.