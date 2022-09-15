İstanbul Havalimanı'nda 26 milyonluk malzemeye el konuldu

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir aylık denetimlerinde piyasa değeri toplam 26 milyon lira olan kürk, cep telefonu, ilaç, silah ve kılıçlar ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde, elektronik sigaradan kozmetik malzemelere, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kürk bile çıktı

Bir ayda 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürüne el konulduğu belirtildi.

Ekipler ayrıca 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcudan, Sağlık Bakanlığı izni olmadan Türkiye'den çıkışı yasak çok sayıda tıbbi malzemeyi de ele geçirdi.

Anayol kontrol noktasındaki aramalarda ise, belgesi olmayan 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu.

26 milyonluk malzeme

Polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonunda, piyasa değeri 26 milyon TL olan malzeme ele geçirilirken bir Türk vatandaşı, 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.