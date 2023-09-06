İstanbul Havalimanı’nda 988 adet kaçak ilaç ele geçirildi Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kanser tedavisinde kullanıldığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gönderileceği tespit edilen piyasa değeri 800 bin lira olan 998 ilaç ele geçirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı yakın takibe aldı. Yapılan incelemelerde, firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanıp yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı. Piyasa değeri 800 bin TL Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. İlaçların kanser tedavisinde kullanıldığı belirlendi. Ekiler, firmaya baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el koydu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin lira olduğu tespit edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol