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    İstanbul Havalimanı'nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu

    İstanbul Havalimanı'nda yolcuya ait valizin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 11:48
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    İstanbul Havalimanı'nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu

    Zehir tacirliği yaparak uyuşturucunun ülkeye sokulmasına fırsat oluşturucak şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Meksika-İstanbul ve sonrasında Kopenhag'a devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi kapsamında aramalarda bulundu.

    Aramalarda narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu.

    Şüpheli hakkında arama yapıldı

    Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi.

    Eşzamanlı olarak şüphelinin bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi.

    İstanbul Havalimanı nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu #1

    Demir içerisinde 980 gram kokain ele geçirildi

    Şüpheli bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı.

    Üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde 980 gram kokain ele geçirildi.

    İşlemler devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

    İstanbul Havalimanı nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu #2

    İstanbul Havalimanı nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu #3

    İstanbul Havalimanı nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu #4


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