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- İstanbul Havalimanı'nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu
İstanbul Havalimanı'nda demir çubuklara gizlenmiş kokain bulundu
- 17.11.2022 - 11:48
Zehir tacirliği yaparak uyuşturucunun ülkeye sokulmasına fırsat oluşturucak şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Meksika-İstanbul ve sonrasında Kopenhag'a devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi kapsamında aramalarda bulundu.
Aramalarda narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu.
Şüpheli hakkında arama yapıldı
Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi.
Eşzamanlı olarak şüphelinin bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi.
Demir içerisinde 980 gram kokain ele geçirildi
Şüpheli bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı.
Üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde 980 gram kokain ele geçirildi.
İşlemler devam ediyor
DHA'nın haberine göre, şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.