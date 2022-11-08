Petrol
97.28
-0.65%
Euro
18.5976
0.34%
Dolar
18.6061
0.70%
Altın
997.09
0.20%
Borsa
4379
0.00%
Bitcoin
372.498
-4.45%
BTXN Coin
10.21
-0.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı

    Güvenlik güçlerinin şüphe üzerine takibe aldıkları şahıs, uyuyan yolcunun cep telefonunu çalarken yakalandı. Şahsın 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan hırsız cezaevine gönderildi.
    • 08.11.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı

    Hırsızlar dur durak bilmiyor...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Havalimanı.

    Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı.

    Uyuyan yolcunun telefonunu çaldı

    Bir süre devam eden takibin ardından şahıs, uyuyan bir kadın yolcunun yanına oturdu.

    Etrafı kontrol eden genç adam, daha sonra yolcunun yanındaki cep telefonunu sessizce alarak oradan uzaklaştı.

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #1

    31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

    O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Polis ekipleri takip ettiği şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.

    İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı VİDEO

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #2

    Cezaevine gönderildi

    Feyzi T'nin, daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #3

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #4

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #5

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #6

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #7

    İstanbul Havalimanı nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı #8


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Biden'dan Netanyahu'ya tebrik telefonu
    Dünya

    Biden'dan Netanyahu'ya tebrik telefonu

    Hazine, dolar cinsi borçlanma için uluslararası bankalara yetki verdi
    Ekonomi

    Hazine, dolar cinsi borçlanma için uluslararası bankalara yetki verdi

    Görüş Bildir