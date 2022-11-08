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- İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı
- 08.11.2022 - 11:54
- Güncelleme : 08.11.2022 - 12:13
Hırsızlar dur durak bilmiyor...
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Havalimanı.
Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı.
Uyuyan yolcunun telefonunu çaldı
Bir süre devam eden takibin ardından şahıs, uyuyan bir kadın yolcunun yanına oturdu.
Etrafı kontrol eden genç adam, daha sonra yolcunun yanındaki cep telefonunu sessizce alarak oradan uzaklaştı.
31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri takip ettiği şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.
İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı VİDEO
Cezaevine gönderildi
Feyzi T'nin, daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.
DHA'nın aktarımına göre; ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.