Güvenlik güçlerinin şüphe üzerine takibe aldıkları şahıs, uyuyan yolcunun cep telefonunu çalarken yakalandı. Şahsın 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan hırsız cezaevine gönderildi.

Hırsızlar dur durak bilmiyor...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Havalimanı.

Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı.

Uyuyan yolcunun telefonunu çaldı

Bir süre devam eden takibin ardından şahıs, uyuyan bir kadın yolcunun yanına oturdu.

Etrafı kontrol eden genç adam, daha sonra yolcunun yanındaki cep telefonunu sessizce alarak oradan uzaklaştı.

31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri takip ettiği şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda hırsız cep telefonu çalarken yakalandı VİDEO



Cezaevine gönderildi

Feyzi T'nin, daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

DHA'nın aktarımına göre; ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

























