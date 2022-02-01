İran'a gidecek bir yolcu polisin dikkatini çekti. Şahsın üst aramasında tişörtüne gizlediği 1 milyon lira değerindeki kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi.

Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü.

TİŞÖRTÜNDEN 1 MİLYON LİRALIK KOKAİN ÇIKTI

Farshıd S. aramma sırasında kazağını ve kazağının altına giydiği tişörtünü çıkardı. Şahsın tişörtünü inceleyen polis, küçük gözler halinde zulalanmış 15 parça şeffaf naylonlara sarılı 151.44 gram kokain ele geçirdi. İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İranlı Farshıd S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcu kokainle yakalandı VİDEO

