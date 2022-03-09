İstanbul Havalimanı’nda kaçak cep telefonlarıyla yakalandı

Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Samrawit Hagos M. isimli Eritreli kadın yolcunun çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan toplam 73 cep telefonu, polisi ekiplerince ele geçirildi.

Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Samrawit Hagos M. isimli Eritreli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptıktan sonra yolcu çıkış kapısının bulunduğu alanda kendisinden şüphelenen polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde yolcunun el ve sırt çantası içerisinde 3 farklı markada olmak üzere toplam 73 cep telefonu olduğu tespit edildi.

350 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TELEFONLARA EL KONULDU

Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen telefonların yaklaşık 350 bin lira piyasa değerinde olduğu belirtildi.

YABANCI UYRUKLU KADINA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ardından şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.