İstanbul Havalimanı’nda mescitte hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Havalimanı mescidinde uyuyan yolcunun yanına yaklaşarak parasını çalan Özbek uyruklu hırsız, polisler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Hırsızlar için mekan fark etmiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul Havalimanı.

Özbek uyruklu B. Makhmudov ve arkadaşı terminal içinde bulunan mescide geldi. İki kişi burada bazı yolcuların uyuduğun görerek cüzdanlarını gözüne kestirdi.

Biri oyaladı diğeri çaldı

B. Makhmodov uyuyan yolcuların çantalarını karıştırırken, diğer arkadaşı ise o sırada mescitte oturan diğer yolcunun görmemesi için onu oyalamaya başladı.

Bel çantasını aldıktan sonra arkadaşının yanına gelen kişi, cüzdanda bulunan parayı alarak arkadaşının yanına geldi.

Uyuyan yolcu durumu fark etti

Mescitten ayrılan Makhmodov, paraları saymak için abdest alma alanına geldi. Burada çaldığı paraları sayan şüpheli daha sonra İstanbul Havalimanından çıktı.

Parasının çalındığını fark eden yolcu ise bu sırada polise giderek şikayette bulundu. Yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Özbek iki yolcuyu takibe aldı.

Tutuklandı

Havalimanından ayrılmak üzere taksi sırası bekleyen B. Makhmudov ve arkadaşı polisler tarafından durduruldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özbek B. Makhmudov çıkarıldığı mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.