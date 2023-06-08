İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Ekipler 19 kilogram altın ele geçirdi Farklı tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen külçeler halinde 19 kilogram altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün, polis ekiplerinin engeline takıldı

AA Güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Yaşa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen kaçak ürünler, polis ekiplerince fark edildi. Operasyonun adresi ise İstanbul Havalimanı. Ele geçirilenler Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yaptığı çalışmada 21 Mayıs'ta şüphe üzerine Ö.A'yı durdurdu. Yapılan aramada farklı markalarda 80 cep telefonu, 2 playstation, 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi. 18 kilogram altın bulundu Polis ekipleri, 4 Mayıs'ta yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu F.A.'da birer kilo şeklinde 10 külçe, 11 Mayıs'ta da yabancı uyruklu H.A.'da 8 külçe olmak üzere toplam 18 kilogram altın buldu. Ekiplerin 6 Haziran'daki çalışmasında da yabancı uyruklu W.H.H.M.Y'nin üzerinde 12 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.