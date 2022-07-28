Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda kokain, khat, amfetamin ve esrar cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerince, Güney Amerika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen sonrasında da İzmir'e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs riskli olarak değerlendirildi.

Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle şahsın yeniden üstü arandı ve karın bölgesinde sertlik olduğu fark edildi.

85 kapsül yuttu

İç beden muayenesine yönlendirilen şahsın 85 kapsül yuttuğu tespit edildi.

Analiz edilen kapsüllerde kokain olduğu belirlendi.

Şahıs, muayenesi tamamlanarak savcılığa sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları VİDEO

Orta Doğu'dan Afrika'ya transit gidecekti, ekipler buldu

Bir başka operasyonda da Orta Doğu'dan Afrika'ya transit olarak gidecek uçağa ilişkin yapılan risk analizinde, bazı kargolar şüpheli olarak görüldü.

X-ray taramasından geçirilen ve NarkoKİM personelince detaylı olarak aranan şüpheli kargoların birinde, paketlenmiş halde 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu gelinlik astarına gizledi

Bir diğer operasyonda, yurt dışından gelen ya da transit olarak gidecek olan kargo gönderilerinin rutin kontrolü sırasında şüpheli olarak görülen pakette yapılan arama sonucunda gelinlik astarına zulalanmış, 14 bin 500 amfetamine el konuldu.

10,5 kilogram esrar ele geçirildi

Yürütülen diğer operasyonlarda ise Afrika ülkelerinden gelen uçuşlarda tespit edilen 3 şüpheli şahıs, Gümrük Muhafaza personelince takip edildi.

Şahısların valizlerinde yapılan aramada toplam 10,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Havalimanı dışında bekleyenler de gözaltında

AA’nın haberine göre operasyonlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şahısları havalimanı dışında bekleyen kişilere de ulaşıldı ve toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmalar devam ediyor.