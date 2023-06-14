İHA

Yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargo risk analizi kapsamında incelemeye alındı.

Narkotik dedektör köpekler, kargoya ayrı ayrı yoğun tepki verdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri bunun üzerine kargoyu açarak arama yaptı.

Kargonun içinden hortumu çıktığı görülürken, köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildiğinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi.

Metamfetamin tespit edildi

Yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda yangın hortumunun içinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yangın hortumunun içinden uyuşturucu çıktı