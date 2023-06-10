İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 820 gram uyuşturucu çıktı Gümrük Muhafaza yetkilileri, şüphelendikleri şahsın midesinde çok sayıda kapsül tespit etti. Yolcu için tutuklama kararı verildi.

AA Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolculardan biri, ekiplerin dikkatini çekti. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü yetkilileri, yolcuyu yakın takibe aldı. Kapsülleri yuttuğu ortaya çıktı Ekipler, gümrük kontrol noktasında durdurdukları ve üzerini aradıkları şahsın karın bölgesinde şişkinlik olduğunu fark etti. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şahsın çok sayıda kapsül yuttuğu belirlendi. Uyuşturucu tespit edildi Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonrası kapsüllerde 820 gram kokain bulunduğu ortaya çıktı. Şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor. Gözden Kaçmasın İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Ekipler 19 kilogram altın ele geçirdi Haberin Detayları