İstanbul ilginç anlar! Hırsızların "Pes" dedirten davranışı kamerada Eyüpsultan’da farklı tarihlerde motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, o anlar kaydedildi. Yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

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İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da bir hırsızlık üzerine harekete geçti.

27 Aralık 2022 tarihinde T.Y.’nin ve 19 Aralık 2022 tarihinde S.Ç. isimli şahsın motosikletlerin çalınması üzerine yapılan çalışmalarda, hırsızlık anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı.

3 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri, 17 motosiklet hırsızlığı suç kaydı bulunan Yusuf E.Ç. ile aynı suçtan 4 kaydı olan Onur S. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor numarası taşlanarak yok edilirken, gerçek kimlik ve plaka bilgileri tespit edilemedi.

Tutuklandılar

Bir diğer motosikletin ise sağlam olarak ele geçirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin yakalanan hırsızlar, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)