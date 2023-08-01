İstanbul Kadıköy'de çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü kaçtı İstanbul Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı bisikletlinin hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün otomobilini bırakarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. 18 Temmuz'da meydana gelen olayda çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Kaçtığı anlar kamerada Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. örüntülerde çevredekilerin yaralı Güzelgün'e yardıma koştuğu, sürücünün ise koşarak olay yerini terk ettiği görülüyor.