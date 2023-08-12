İstanbul Kadıköy'de kazaya karışan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı Trafik denetleme noktasında ilerleyen bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü alkometreye üflemek istemeyince polis ekiplerine ve diğer otomobil sürücüsüne zor anlar yaşattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna olan sürücünün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı… Kadıköy sahil yolu üzerinde seyreden D.K. isimli sürücü, 34 DOA 225 plakalı otomobiliyle denetim noktasında varmak üzereydi. Arkadan çarptı Ancak saat 01.30 sıralarında 34 DZF 377 plakalı otomobilin sürücüsü B.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek D.K'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Polisler şüphelendi Kazaya karışan tarafların birbirleri ile tartışması sonucu ikili arasında gerginlik yaşandı. Trafik polisi ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, önündeki otomobile çarpan otomobil sürücüsü B.K.'dan şüphelenince alkol testi yapmak istedi ancak sürücü alkometreye üflemek istemedi. Alkollü çıktı Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alkometreye üfleyen B.K.'nın 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye toplamda 5 bin 96 TL para cezası kesildi. B.K., hakkında idari işlem başlatılmak üzere Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü.