İstanbul Kadıköy'de kazaya karışan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı

İstanbul'da dün gece hareketli dakikalar yaşandı…
Kadıköy sahil yolu üzerinde seyreden D.K. isimli sürücü, 34 DOA 225 plakalı otomobiliyle denetim noktasında varmak üzereydi.
Arkadan çarptı
Ancak saat 01.30 sıralarında 34 DZF 377 plakalı otomobilin sürücüsü B.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek D.K'nın otomobiline arkadan çarptı.
Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Polisler şüphelendi
Kazaya karışan tarafların birbirleri ile tartışması sonucu ikili arasında gerginlik yaşandı.
Trafik polisi ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, önündeki otomobile çarpan otomobil sürücüsü B.K.'dan şüphelenince alkol testi yapmak istedi ancak sürücü alkometreye üflemek istemedi.
Alkollü çıktı
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alkometreye üfleyen B.K.'nın 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücüye toplamda 5 bin 96 TL para cezası kesildi.
B.K., hakkında idari işlem başlatılmak üzere Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü.