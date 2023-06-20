İstanbul Kadıköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi D-100 karayolu Göztepe mevkisinde A.G. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü A.G. hafif şekilde yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü A.G.'yi sağlık kontrolünden geçirdi.
İnceleme başlatıldı
Bariyerlerin altında sıkışan otomobil itfaiyenin çalışması ile bariyerler kesilerek çıkarıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.