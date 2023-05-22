İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet: 4 kişi gözaltına alındı İstanbul Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık verdikleri için uyarıda bulunan polise mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sırasında bir polisin eli kırıldı.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hareketli dakikalar...

Moda sahilinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen bir grup yürüyüş yolunu kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyardı.

Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı.

Önce biber gazıyla şahısları dağıtmaya çalışan polis ekipleri gruptan birkaç kişinin kendilerine saldırmasıyla havaya üç el ateş açtı.

Yaşananlar kamerada

Bir polisin elinin kırıldığı olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 kişi hakkında görev başındaki memura mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.