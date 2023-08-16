İstanbul Kadıköy'de trafik denetimleri: 329 Bin 892 TL ceza uygulandı Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymaya hız yapan, abart egzoz kullanan sürücülere ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimlerinde, 351 araç kontrol edilirken toplam 329 bin 892 TL’lik para cezası uygulandı.

DHA

Güvenlik güçleri trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye sokacak şahıslara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trafikte huzuru bozacak şahıslara karşı yapılan denetimlerin adresi bu kez İstanbul'un Kadıköy ilçesi oldu.

Bağdat Caddesi ve Sahilyolunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 22.00- 06.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı.

329 bin 892 TL'lik ceza

Trafik ekipleri, hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçları denetledi.

Denetimler sırasında 351 araç kontrolden geçti. Kurallara uymayan 145 sürücüye, toplam 329 bin 892 TL'lik ceza uygulandı.

Farklı suçlardan ceza uygulandı

Denetimlerde 3 sürücüye drift yapmak, 2 sürücüye yetkisiz çakar-siren kullanmak, 18 sürücüye alkollü araç kullanmak, 9 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 4 sürücüye abart egzoz, 52 sürücüye radar-aşırı hız, 3 sürücüye makas atmak, 1 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 sürücüye film cam, 10 sürücüye muayenesiz araç , 1 sürücüye ehliyeti yanında bulundurmamak, 3 sürücüye seyir halinde telefon kullanmak, 9 sürücüye sigortasız araç maddelerinden, 25 sürücüye ise diğer maddelerden ceza uygulandı.

145 sürücüye işlem yapıldı

351 aracın kontrol edildiği denetimlerde 145 sürücüye işlem yapılırken, 22 araç da trafikten men edildi