İstanbul Kadıköy'de yaşanan kazada 5 kişi yaralandı İstanbul Kadıköy'de sahil yolunda bir otomobilin kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un hareketli ilçesi Kadıköy'de bir kaza yaşandı.

Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak ile sahil yolunun kesiştiği yerde 34 DRE 532 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.