İstanbul Kadıköy’de yol kavgası E-5 kara yolu üzerinde taksi şoförü ile tartışan araç sürücüsü ve beraberindeki kişiler, yol kesti. Taksiciyi döven saldırganlar, aracı da tekmeledi. Tüm bu yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Megakent, olaylı bir geceyi daha geride bıraktı. Yol kavgası, bu kez Kadıköy’de çıktı. Taksici yol vermedi, kavga çıktı Saat 00.30 sıralarında E-5 kara yolu üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Dövüp, aracını tekmelediler Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler, önce taksi şoförünü darbetti ardından aracını tekmeledi. Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.