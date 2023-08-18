İHA
Megakent, olaylı bir geceyi daha geride bıraktı.
Yol kavgası, bu kez Kadıköy’de çıktı.
Taksici yol vermedi, kavga çıktı
Saat 00.30 sıralarında E-5 kara yolu üzerinde hızla ilerleyen araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı.
Sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Dövüp, aracını tekmelediler
Araçtan inen sürücü ve beraberindeki kişiler, önce taksi şoförünü darbetti ardından aracını tekmeledi.
Saldırgan grup, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.