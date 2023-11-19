İstanbul Kağıthane’de bedensel engelli vatandaş darp edildi İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Sadabad semtinde yaşanan olayda, çıkan tartışmanın sonucunda tekerlekli sandalye üzerindeki bedensel engelli bir vatandaşın darp edildiği belirlendi.

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İHA

İstanbul Kağıthane’de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, önceki gün, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darp edildi.

Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların, saldırgan şahsı uzaklaştırdığı görüldü.

Kağıthane Saabad’ta önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda bedensel engelli vatandaşa tokat atıldı.

Tartışmanın nedeni bilinmiyor

İddiaya göre meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli vatandaş, karşısına çıkan bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Bir şahıs, bedelsel engelli vatandaşa tokat attı

Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat attı. Adamı tartaklayarak darp etmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırdı.

Yaşananlar kamerada

Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)