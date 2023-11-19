İstanbul Kağıthane’de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, önceki gün, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darp edildi.
Yaşananlar kameralara yansıdı.
Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların, saldırgan şahsı uzaklaştırdığı görüldü.
Kağıthane Saabad’ta önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda bedensel engelli vatandaşa tokat atıldı.
Tartışmanın nedeni bilinmiyor
İddiaya göre meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli vatandaş, karşısına çıkan bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Bir şahıs, bedelsel engelli vatandaşa tokat attı
Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat attı. Adamı tartaklayarak darp etmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırdı.
Yaşananlar kamerada
Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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