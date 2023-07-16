İstanbul Kağıthane'de kaçan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu İstanbul Kağıthane'de denetim yapan motosikletli polis timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletlinin kaçmaya çalışırken çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timi ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Hastanede şehit oldu Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Valilikten açıklama İstanbul Valiliği'nce olaya ilişkin yapılan açıklamada hafif yaralı olarak yakalanan motosiklet sürücüsü Osman Boyra'nın ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirtilirken şüpheli hakkında kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.