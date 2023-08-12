İstanbul Kağıthane'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesi TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde makas atarak ilerleyen cip, hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı.
Cipin motoru kazanın şiddetinin etkisiyle yola fırladı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Kolu koptu
Kazada cip içerisinde bulunan şoför Batuhan Gökçe ile yan koltukta bulunan ve araç içerisine sıkışan Doğukan Kişi yaralandı.
Doğukan Kişi'nin yaşanan kazada kolu koptu.
Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.