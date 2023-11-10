İstanbul Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşüren motosikletliye para cezası İstanbul Kağıthane'de motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 326 lira ceza kesildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesi Cendere Caddesi'nde 8 Kasım'da motosikletli bir kişinin trafik akışını tehlikeye soktuğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu, araç plakasını sökerek yoluna devam ettiği esnada tek tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alındı

Ekiplerin çalışması sonucu kimliği saptanan sürücü M.B. gözaltına alındı.

Ekipler, M.B.'ye plakasız araç kullanmaktan 6 bin 890 lira, trafik kurallarına yasaklarına ve yükümlülüklerine uymamaktan da 436 lira olmak üzere 7 bin 326 lira ceza kesti.