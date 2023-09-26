İstanbul Kartal'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobillerin çarptığı kaza kamerada İstanbul Kartal D-100 kara yolu üzerinde arıza yapan hafif ticari aracın arkasında durmak üzere olan bir otomobile başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde hafif ticari araç sürücüsü D.V., aracının aniden stop etmesi üzerine karayolunun en sol şeridinde durdu. Bu sırada arızalı aracı görüp hızını yavaşlatan Ö.Y. idaresindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de arıza yapan araca arkadan vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadı Kaza ile ilgili tutanak dolduran trafik polis ekipleri olay yerine çağırdıkları çekiciyle arıza yapan hafif ticari aracı D-100 kara yolu üzerinden kaldırdı. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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