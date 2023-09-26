DHA
İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde hafif ticari araç sürücüsü D.V., aracının aniden stop etmesi üzerine karayolunun en sol şeridinde durdu.
Bu sırada arızalı aracı görüp hızını yavaşlatan Ö.Y. idaresindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil de arıza yapan araca arkadan vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan olmadı
Kaza ile ilgili tutanak dolduran trafik polis ekipleri olay yerine çağırdıkları çekiciyle arıza yapan hafif ticari aracı D-100 kara yolu üzerinden kaldırdı.
Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)