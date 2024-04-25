İstanbul Kartal'da dorsenin altında kalan işçi feci şekilde can verdi İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesi Tekel Caddesi'ndeki bir şantiyede hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı esnada dorsesi yan yattı.

Yan yatan dorsesinin altında kalan Sait Ceylancı isimli işçi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan işçiyi ilk olarak arkadaşlara çıkartmak istedi.

Hafriyat kamyonunun altına sıkışan işçiyi arkadaşlara çıkartamayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek işçiyi çıkardı.

İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Üstünde çok ağır yükler vardı"

Kazayı gören işçilerden biri, "Karşıdaki inşaatta çalışıyorduk. Ses geldi, devrilmesi ile birlikte koştuk, müdahale etmeye çalıştık. Ellerimizle kazmaya başladık, sonra yerini tespit ettik. 'İçeride kimse var mı?' diye bağırdık, ses gelmeyince içeride kaldığını tahmin ettik. Ellerle kazdık, sonra kazma kürekler geldi. İlk etapta nefes alıp almadığını kontrol ettik. Üstünde çok ağır yükler vardı. Konteyner içinde uyuyordu ya da uyumuyordu, o şekilde üzerine devrildiği için yatak halinde üzerinde ezilmişti" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)