İstanbul Kartal'da marketten hırsızlık yapan yaşlı kadın kameraya yansıdı İstanbul Kartal'da yaşlı bir kadın alışveriş yaptığı marketteki bazı ürünleri gizlice kendi poşetine koyarken görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde markete giren bir yaşlı kadın reyonlardaki bakliyat ürünlerini çalarken görüntülendi.

Hırsızlığı market çalışanları fark etti.

Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gündüz vakitlerinde İstanbul Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Meşeli Ayazma Caddesi üzerindeki bir markette yaşandı.

İddiaya göre, alışveriş yapmak için markete gelen yaşlı bir kadın, bakliyat ürünlerinin bulunduğu reyona yöneldi.

Ürünlerin bir kısmını elinde tutup, bazılarını poşete koydu

İhtiyacı olan bakliyat ürünlerini seçtikten sonra ürünlerin bir kısmını elinde tutup, bazı aldığı ürünleri de diğer elinde bulunan poşete gizlice koydu.

Hırsızlık marketin güvenlik kamerasında

Yapılan hırsızlık marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Markette güvenlik kamerasını izleyen çalışanlar yaşlı kadının hırsızlık yaptığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)