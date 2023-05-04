İstanbul Kartal'da mobilya atölyesinde yangın İstanbul Kartal'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına aldı.

DHA

İstanbul'un Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Yangının çıktığı iş yerinin kapılarının kapalı olması nedeniyle içeri girmekte zorlanan itfaiye ekipleri sokaklardan uzattıkları merdiven araçları ile yangına müdahale etti.

Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.