AA & Ensonhaber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal ilçesi sahil yolunda otomobiliyle art arda manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, O.M.'yi yakaladı.
14 bin
Sürücüye trafikte makas atmaktan 6 bin 439, saygısızca araç kullanmaktan 690, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemekten 690 lira ve mevzuata uygun olmayan egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 14 bin 258 lira idari para cezası kesildi.
Otomobil trafikten men edilirken sürücü O.M. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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