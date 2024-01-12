İstanbul Kartal'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü 14 bin 258 lira ceza yeni İstanbul Kartal'da otomobiliyle manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 258 lira para cezası uygulanırken otomobil de trafikten men edildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal ilçesi sahil yolunda otomobiliyle art arda manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, O.M.'yi yakaladı.

14 bin

Sürücüye trafikte makas atmaktan 6 bin 439, saygısızca araç kullanmaktan 690, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemekten 690 lira ve mevzuata uygun olmayan egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 14 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Otomobil trafikten men edilirken sürücü O.M. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.