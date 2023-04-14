İstanbul Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda dumanlar yükseldi

DHA
İstanbul'da metroda yaşanılan olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı..
Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi.
Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.
Yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi
Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü.
Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.