İstanbul Küçükçekmece'de motosikletten otomobile ateş açıldı: 1 yaralı İstanbul Küçükçekmece'de kişi motosikletle trafik ışıklarında yaklaştıkları otomobile silahlı saldırı düzenleyerek kaçtı. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yanaşarak otomobilin kapısını zorla açtı ve otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.

Otomobil sürücüsü bacağından yaralanırken şüpheliler de geldikleri motosiklete binerek kaçtı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Şüpheliler aranıyor

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Çevredekilerin bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)