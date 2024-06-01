İstanbul Maltepe'de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı İstanbul Maltepe'de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameralara yansırken çocuğu hayattan koparan kaza sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi'nde 17 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada baba E.C.K. (35), anne E.K. (27) ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu otomobil ile E.K. ve D.Y. isimli şahısların bulunduğu otomobil çarpıştı.

E.K. ve D.Y., olay yerinden kaçarken diğer araçta bulunan E.C.K., E.K. ve 4 yaşındaki çocukları yaralı halde tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ile D.Y., aynı gün yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Tedavisi süren çocuk can verdi

Hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bunun üzerine şüpheli şahıslar tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar 'taksirle öldürme' suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)