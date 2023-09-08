İstanbul Maltepe'de el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu 6 araca çarptı İstanbul Maltepe'de el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayarak park halindeki 6 araca hasar verdi.

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde el freninin çekilmediği iddia edilen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayarak park halindeki 6 araca çarptı.

Gürültüyü duyan araç sahipleri ve mahalle sakinleri olay yerine koştu.

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatırken bazı araç sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

"Benim aracın yerinde tır gördüm"

Otomobili hasar alan Zekeriya Alparslan, "Aracımı park ettim ben. Evdeydim yani. Evimden bir ses duydum. O sese camdan baktığımda benim aracın yerinde TIR gördüm. Anahtarı aldım, aşağıya indim. Yani şoktayım, şaşkınım. Araba pert şu an. Ben ömrümü verdim o arabaya. Ben aşağıya indiğimde tır çalışır haldeydi. 'Tır park halindeydi' diyorlar. 'Biz yemeğe gitmiştik' diyorlar. Ama ben aşağıya indiğimde çalışır haldeydi" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)