İstanbul Maltepe'de kaza yapam motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 kara yolu Gülsuyu mevkisi Edirne istikametinde Hüseyin Hakkı Sönmez idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı.
Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Ağır yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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