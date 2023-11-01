İstanbul Maltepe'de taksiye çarpan motosikletli ağır yaralandı

İHA
İstanbul D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde F.Z. hakimiyetindeki motosiklet, yolun kenarında duran İ.K.'nin kullandığı ticari taksiye arkadan vurdu.
Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve ağır yaralandı.
Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı haldeki motosiklet sürücüsünü Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri ticari taksi şoförünü ifadesini almak için karakola götürürken olayla ilgili de inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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