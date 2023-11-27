İstanbul Maltepe'de temel kazısında toprak kaydı: Bir bina boşaltıldı İstanbul Maltepe'de bina inşaatı için temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İnşaatın arka tarafındaki bina tahliye edildi.

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaatın arka sokağında bulunan 5 katlı binanın sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda binanın tahliyesine karar verildi.

Bina, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

"Tedbiren binayı boşaltmamızı istediler"

Konuyla ilgili konuşan apartman yöneticisi Tuncay Erkovan, "Ben apartmanın yöneticisiyim. Arkadaki bina kentsel dönüşüme uğradığı için yıkıldı. Yaklaşık 3 hafta önce de temeli kazıldı. Şimdi temel inşaatına başladılar ama çok derin bir çukur olduğu için bizim apartmanın istinat duvarı arkasında bir dayanak kalmadığı için çöktü. Komşular da çöküntü seslerini duymuşlar. Biz de gittik, baktık. 112'ye haber verdik. Polis geldi. Arkasından itfaiye geldi. Bir değerlendirme yaptı itfaiye ekipleri ve tedbiren binayı boşaltmamızı istediler. 5 daire boşalttı. Şimdi şeritler çekildi. Otele gideceğiz şimdi" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)