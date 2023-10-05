İstanbul Maltepe'de yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu İstanbul Maltepe'deki bir petshopta yangın çıktı. Farklı türlerdeki çok sayıda hayvan telef oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde petshopta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Petshoptaki kafesleri dışarıya çıkaran itfaiye görevlileri dumanı tahliye etti. Çok sayıda hayvan telef oldu Petshopta farklı türlerdeki çok sayıda kuş ve balığın telef olduğu görüldü. Mahalle sakinleri hayvanların kurtarılamamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)