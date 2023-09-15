DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü.

Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.

Saldırıda 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybederken Ö.G. ve E.G. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası: 1 ölü 1'i ağır 2 yaralı

Yaralılardan birinin durumu ağır

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)