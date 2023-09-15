İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası: 1 ölü 1'i ağır 2 yaralı

DHA
İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü.
Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.
Saldırıda 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybederken Ö.G. ve E.G. ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)