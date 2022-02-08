İstanbul merkezli 13 ilde, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya hesaplarını ele geçirip milyonluk vurgun yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 13 ilde, dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, mağdur kişilerin arkadaşlarını bir ‘borsa' uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi.

3 MİLYONA YAKIN VURGUN YAPILDI

Şebekenin, 3 milyon liraya yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Siber polisince düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.