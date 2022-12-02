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- İstanbul merkezli 15 ilde, ‘hayali ihracat’ operasyonu
İstanbul merkezli 15 ilde, ‘hayali ihracat’ operasyonu
- 02.12.2022 - 13:08
- Güncelleme : 02.12.2022 - 13:35
Hayali ihracat yoluyla devleti 73 milyon zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için ekipler harekete geçti.
Gümrük müdürlüklerinde görevli memurlar ve müşavirlerin yardımıyla hazırladıkları sahte belgelerle hayali ihracat yapan 29 firma sahibi tespit edildi.
Şüpheliler arasında gümrük memurları da var
DHA’nın haberine göre; İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibi tespit edildi.
15 ilçede operasyon
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa’da çok sayıda adrese bu sabah operasyon düzenlendi.
13 şüpheli aranıyor
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul merkezli 15 ilde, ‘hayali ihracat’ operasyonu VİDEO