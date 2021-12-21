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    İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

    “Askeri Casusluk” soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. 11 şüpheli, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 11:02
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    İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik “Askeri Casusluk” soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda ilk belirlemelere göre 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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