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    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı

    ÖSYM’nin yaptığı ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çete 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.
    • 01.11.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 08:53
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    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez sürücü kursları vardı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SRC ve ehliyet sınavlarındaki her türlü sehtakarlığı önlemek için düğmeye bastı.

    Bu kapsamda İstanbul merkezli 25 ilde 6 ay süren takibin ardından 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Teknik ve fiziki takiple tespit edildiler

    ÖSYM tarafından hazırlanan SRC belge sorularını memurlardan rüşvetle temin eden, yine rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yapan, joker diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişiler, emniyet ekipleri tarafından teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edildi.

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı #1

    138 kişi gözaltı listesinde

    Operasyonlarda ev ve iş yerleri didik didik arandı.

    Aramalarda bulunan dijital materyal, bilgisayar ve belgelere incelenmek üzere el konuldu.

    Operasyonda, ehliyet SRC sınavına girenlere soruların cevaplarını elektronik düzenek kurarak cevapları ulaştıran 138 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı VİDEO

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı #2

    Çok sayıda dokümana el konuldu

    Öte yandan Büyükçekmece’de faaliyet gösteren sürücü kursu sahibi bir kadın evine düzenlenen operasyonla alınarak sürücü kursuna getirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; iş yerinde geniş çaplı arama yapan ekipler çok sayıda dokümana el koydu.

    Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı #3

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı #4

    İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi: 138 gözaltı #5


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