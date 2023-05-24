İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden Bilal Özbuğday'ın örgüt adına 'Takva' grubunun faaliyetlerini yürüttüğü, grubun Marmara sorumlusu olduğu, kadılık görevini üstlendiği ve sözde İstanbul Valisi olarak Selman Salış'ı atadığı ortaya çıktı.

DHA

İstanbul polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan araştırmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözde İstanbul Valisi olarak atadı

Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın, örgüt adına faaliyet yürüten 'takva' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Örgüt tarafından Marmara sorumlusu ve kadılık görevi verilen Özbuğday'ın, örgüt üyesi Selman Salış'ı da sözde İstanbul Valisi olarak atadığı belirtildi.

Çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek verdi

Örgüt üyesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise çatışma bölgesinden gelenlerin yerleşecekleri yerleri ayarladığı, çatışma bölgesindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım edilmesini sağladığı ve çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek verdiği ortaya çıktı.

Polis, adreslerine çöktü

Takva grubunun deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapılandıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla hücresel yapı olan 'takva' grubunun bu ilçelerdeki adresleri çökertildi.