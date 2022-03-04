İstanbul merkezli 3 ilde senet dolandırıcılarına operasyon

Emniyet ekiplerinin başlattığı operasyonda tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan 8 kişi gözaltına alınırken, çetelerin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini 'vergi memuru' görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti.

Hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcıya operasyon düzenledi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 ZANLI YAKALANDI

Baskınlarda 8 dolandırıcı yakalanırken, zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekiplerince alınan bilgiye göre, firari 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

5 MİLYON 370 BİN LİRA BEDELLİ SENETLERİ İCRADAN TAHSİL ETTİLER

Mali Polisin düzenlediği operasyonunun ayrıntısında dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

Buna göre dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıktı.

























