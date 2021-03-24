İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi açıp nitelikli siber dolandırıcılık suçuna karışan uluslararası şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘bilişim sistemleri’, ‘banka’ veya ‘kredi kurumlarının’ araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen uluslararası bir suç şebekesini tespit etti.

3 İLDE OPERASYON

Tespitin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeye yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.