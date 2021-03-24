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- İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi açıp nitelikli siber dolandırıcılık suçuna karışan uluslararası şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.
- İHA
- 24.03.2021 - 09:21
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘bilişim sistemleri’, ‘banka’ veya ‘kredi kurumlarının’ araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen uluslararası bir suç şebekesini tespit etti.
3 İLDE OPERASYON
Tespitin ardından harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeye yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.