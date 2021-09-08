Bir sitenin yönetimini usulsüz bir şekilde ele geçirerek aidat ödemelerinde site sakinlerine baskı yapan çete üyelerine yönelik, 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, 26 kişiden oluşan ve liderliğini M.S. isimli bir şahsın yaptığı belirlenen çok amaçlı bir çetenin, yönetimini devraldıkları sitelerde aidatlarını geciktirenleri silahla tehdit edip dövdükleri iddiası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi.

Başlatılan soruşturmada çetenin, Pendik’teki sitenin yönetimini usulsüz şekilde ele geçirdikleri, sertifikasız sözde güvenlik görevlileri ile site güvenliğini sağladıkları belirlendi.

SİTE SAKİNLERİNE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE BASKI UYGULANDI

Ayrıca, site sakinleri ve kat maliklerinden fazla fatura tutarları, sözde site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde ettikleri, bu ödemelere itiraz eden site sakinlerine ise silahlı tehdit, elektrik, su, doğalgaz kesintisi, ikamet kapı kilidinin değiştirilmesine varana kadar çeşitli yöntemlerle baskı uyguladıkları tespit edildi.

OPERASYON POLİS KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Van ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan baskınlarda çetenin üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişiden 23’ü gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul merkezli 3 ilde, site çetesine operasyon VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 440 fişek ve kartuş ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.