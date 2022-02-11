İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı

Sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yapan; aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüpheli İstanbul merkezli operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 14 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bu şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

4 İLDE 15 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan 15 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.