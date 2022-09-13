İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu düzenlendi

FETÖ'nün mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi gibi faaliyetlerinde etkin rol oynayan 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 2'si etkin pişmanlık nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçlerince İstanbul merkezli 4 ilde, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

15 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgüt içerisindeki mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne ve örgütün gizli haberleşme ağı ankesörlü telefon kullandıklarına dair haklarında ihbar bulunan 15 kişi için yakalama karar çıkartıldı.

2 şahıs etkin pişmanlık nedeniyle serbest

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 15 kişiden 13'ünü gözaltına aldı.

DHA'nın aktarımına göre; şahıslardan 2'si etkin pişmanlık kapsamında işlerimlerin ardından serbest bırakıldı.

3 örgüt mensubu tutuklandı

Öte yandan 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda aranan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.